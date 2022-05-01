Arsenal'den üst üste üçüncü galibiyet!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti ve arka arkaya 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'den üst üste üçüncü galibiyet!
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01 Mayıs 2022 21:07
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Rob Holding ve 54. dakikada Gabriel attı. West Ham United'ın tek golü ise 45. dakikada Jarrod Bowen'den geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Arsenal, puanını 63'e yükseltti. West Ham United ise 52 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. West Ham United ise Norwich City deplasmanına gidecek.

 

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