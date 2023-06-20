Arsenal'den Declan Rice için yeni teklif!

İngiltere Premier Ligi 2.sırada tamamlayan Arsenal, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek istiyor.



The Athletic'in haberine göre Londra ekibi, West Ham United'ın takım kaptanı Declan Rice için yeni bir teklif hazırladı. 24 yaşındaki orta saha için 75 milyon pound bonservis + 15 milyon pound bonus içeren bir teklif sundu.



ARSENAL TARİHİNİN EN PAHALISI OLACAK



Arsenal, Declan Rice'yı bu bedellerle kadrosuna katarsa tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.



Öte yandan West Ham United'ın bu teklife sıcak bakmadığı aktarıldı.



İngiliz futbolcu bu sezon West Ham formasıyla 50 maçta 5 gol 4 asist kaydederken UEFA Konferans Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.







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