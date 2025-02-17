Arrigo Sacchi teknik direktörlüğe geri dönüyor

İtalyan teknik adam Arrigo Sacchi, 78 yaşında teknik direktörlüğe geri dönme kararı aldı.



Sacchi yaptığı açıklamada, "İtalya'da ya da yurtdışında olabilir, birkaç seçeneğim var. Brezilya, Arjantin ve İspanya'dan teklifler var. İtalya'da yapabilir miyim bilmiyorum, bu ülkeyi seviyorum ama düşündüklerimi söylüyorum ve bazen bizim hakkımızda düşündüklerimi söylemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Milan'ın başında kulüp tarihine geçecek başarılar imza atan Sacchi; 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Serie A, 2 UEFA Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 2 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.