Arne Slot: "Şampiyon olacaksak Arsenal'i yenmeliyiz"

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Arsenal maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arne Slot: 'Şampiyon olacaksak Arsenal'i yenmeliyiz'
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26 Ekim 2024 23:24
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Arsenal maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sakatlıklar hakkında konuşan Slot, "Alisson beklediğimiz gibi iyi ilerliyor. Ancak bu kısa vadeli bir iyileşme değil. Onu değerlendirmek her zaman zordur. Rehabilitasyonunun son aşamasında değil. Önümüzdeki iki maçta Brighton'a karşı oynamasını beklemiyorum. Diogo Jota, Arsenal karşısında hazır olmayacak. Federico Chiesa hafta sonu antrenmana çıkabilir, Conor Bradley'e ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etti.

Şampiyonluğun bu tarz maçlardan geçtiğini ifade eden Hollandalı teknik adam, "Bu ligi kazanmak için zorlu deplasman maçlarını kazanmanız gerekir. Newcastle, Chelsea, City, Man United ve Arsenal'den bahsediyorum. Şampiyon olacaksak bu takımları deplasmanda yenmeliyiz." dedi.
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