Arne Slot, hakem tartışması nedeniyle 2 maç ceza aldı!

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, Everton ile oynanan maç sonrası hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle iki maçlık yedek kulübesi yasağı alan Hollandalı çalıştırıcı, Newcastle United maçından itibaren cezasını çekmeye başlayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arne Slot, hakem tartışması nedeniyle 2 maç ceza aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2025 13:56
Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bu ayın başında oynanan Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı aldı.

46 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Goodison Park'ta Everton ile 2-2 berabere kaldıkları heyecan dolu maçın ardından hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. 

Kendisi ve yardımcı antrenör Sipke Hulshoff'un, maç yetkililerine karşı "uygunsuz hareketlerde bulunduğu ve/veya hakaret içeren ve/veya aşağılayıcı sözler veya davranışlar sergilediği" iddia edildi. Hulshoff da suçlamayı kabul etti ve Slot ile birlikte iki maçlık bir yedek kulübesi yasağı alarak cezasını Newcastle United maçından itibaren çekmeye başlayacak.

PSG MAÇINDA KULÜBEDE

Slot, UEFA organizasyonu olduğu için cezasını etkilemeyen Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak çeyrek final ilk maçında 6 Mart'ta yedek kulübesine dönebilecek. Ancak, cezasının ikinci maçını 8 Mart'ta Southampton'a karşı oynanacak Premier League karşılaşmasında çekecek.

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery