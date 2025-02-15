Arkas Spor, TÜRŞAD'ı rahat geçti

Voleybol Efeler Ligi 22'nci hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Türşad'ı 3-0 yendi. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 25-18 sonuçlandı.
SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi HAKEMLER: Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar
ARKAS SPOR: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Julien Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Marko Bojic, Nikola Gjorgiev, Enes Atlı, Alexis Valezguez, Vefa Yılmaz, Burak Mert, Alpaslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Diyar Çetin, Kadir Bircan
SETLER: 25-19, 25-21, 25-18
SÜRE: 77 Dakika (25, 27, 25)
ARKAS SPOR: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Julien Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Marko Bojic, Nikola Gjorgiev, Enes Atlı, Alexis Valezguez, Vefa Yılmaz, Burak Mert, Alpaslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Diyar Çetin, Kadir Bircan
SETLER: 25-19, 25-21, 25-18
SÜRE: 77 Dakika (25, 27, 25)
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