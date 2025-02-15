Arkas Spor, TÜRŞAD'ı rahat geçti

Voleybol Efeler Ligi 22'nci hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Türşad'ı 3-0 yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Arkas Spor, TÜRŞAD'ı rahat geçti
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15 Şubat 2025 18:21
Voleybol Efeler Ligi 22'nci hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği Türşad'ı 3-0 yendi.   Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 25-18 sonuçlandı.

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi HAKEMLER: Sadettin Deneri, Mümin Şalvarlılar

ARKAS SPOR: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin, Julien Zenger, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Marko Bojic, Nikola Gjorgiev, Enes Atlı, Alexis Valezguez, Vefa Yılmaz, Burak Mert, Alpaslan Koç, Gjorgi Gjorgiev, Yusuf Diyar Çetin, Kadir Bircan

SETLER: 25-19, 25-21, 25-18

SÜRE: 77 Dakika (25, 27, 25)


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