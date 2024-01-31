Arjantin'de MotoGP'ye ekonomik kriz engeli

MotoGP'nin Arjantin'de gerçekleştirilecek olan ayağı, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arjantin'de MotoGP'ye ekonomik kriz engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2024 18:35
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'nin Arjantin'deki ayağı, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "Arjantin'deki mevcut koşullar nedeniyle, etkinliğin organizatörü, Grand Prix'nin 2024 yılında MotoGP standartlarında gerçekleşmesi için gerekli hizmetleri şu anda garanti edemediğini bildirdi. Termas de Rio Hondo etabının 2025'te yapılmasını umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu iptalin ardından 2024 takviminde bir değişikliğe gidilmeyeceği ve planlamaya yeni bir ekleme yapılmayacağı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery