Arenas: "Lakers'ın 2020'de zaten şampiyon olması gerekiyordu!"

NBA'in eski yıldızlarından Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel'i eleştirerek, Lakers'ın 2020 NBA şampiyonluğunu "zaten kazanmış olması gerektiğini" belirtti.



Lakers 2020'de şampiyonluğu kazandığından beri taraftarlar ve medya arasında, ekibin bubble'daki rakiplerinin daha "zayıf olduğundan ötürü" başarılarının daha az etkileyici olduğunu belirten birçok kişi olmuştu.



Lakers, o sezon NBA Finallerine Doğu Konferansı'nda beşinci sıradan yükselen ve birçok kilit oyuncusundan yoksun olan Miami Heat'i 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.



Arenas da 'No Chill' isimli podcast'inde Lakers'ı eleştirenler arasına katılarak, Vogel'ın kadro tercihlerini sorguladı ve Lakers'ın mevzubahis seride Heat'e karşı "tek maç bile kaybetmemiş olması gerektiğini" söyledi:



"Şampiyonluğu kazandığında da söylemiştim. Ona en fazla 'C' verirdim. Çünkü o şampiyonluğu zaten kazanması gerekiyordu. Yani kaybetmesinin hiçbir yolu yok gibiydi. Bu yüzden onu oyunu aslen nasıl oynattığı konusunda yargılıyorum.



Nasıl oynatmıştı? Dürüst olmak gerekirse, Miami'ye karşı oynamışlardı... Jimmy Butler o dönemde en iyi 20. oyuncu falandı. Bam? Belki 50. falandır. Diğerleri? İlk 100'de bile değillerdi. Pekala, eğer ilk 300'lerde bile olmayan bu adamlarla eşleşiyorsanız, o zaman bariz bir avantajınız var demektir.



Yani o iki guard, Duncan ve çaylak olan Herro, sizin guardlarınıza 30 sayı falan fark atıyorlardı. Birinin bunu telafi etmesi gerekiyordu ve bu da LeBron ve AD'nin üzerinde daha fazla baskı yaratıyordu. Bu yüzden, en kötü 10 ya da 20 sayı farkla yenip 4-0 elemeleri gereken takıma iki maç verdiler. Kadroları korkunçtu. Kimin kimle eşleştiği belli değildi, sanki karanlıkta kıyafet değiştiriyor gibilerdi. O da (Vogel) kadrolarını böyle oluşturuyor zaten belli."



Vogel'ın, Lakers'ın 2021-22 normal sezonunun ilk yarısında beklenen başarıyı yakalayamamasının ardından koltuğu sallantıda olarak görülüyor. Ekip 24-24'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda 8. sırada yer alıyor.



