NBA'in eski süperstarlarından Gilbert Arenas, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in, takım arkadaşı LeBron James'e Lakers liderliğini üstlenemeyecek kadar hayran olduğunu iddia etti.



James, koç Darvin Ham'ın beyanlarının yanı sıra sürekli olarak Davis'in takım içinde liderlik pozisyonunu elinde bulundurduğunu vurgulamıştı.



Ancak bu iddialara rağmen, sahadaki dinamiklerin genellikle bu durumu pek yansıtmamasından dolayı, Davis'in Lakers'taki liderlik rolü hakkında soru işaretleri ortaya çıkmıştı.



'Gil's Arena' podcast'inde konuşan Arenas, Davis'in liderlik tarzını detaylandırarak, Lakers yıldızının takım liderliğiyle ilişkilendirilen kişilik özelliklerinden yoksun olduğunu öne sürdü:



"LeBron'a fazla hayran… Shaq (Shaquille O'Neal) anahtarları Kobe'ye (Bryant) ne zaman devretti? Hiçbir zaman. Kobe kendi aldı ve 'Bu takım benim ve artık onu istemiyorum' dedi.



Bu zihniyet bunu gerektirir. Saygı görmenin tek yolu 'Ben bunu yapacağım' demekten geçer."



Lakers, 3-3'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.



