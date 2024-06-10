Hollanda'ya de Jong'tan kötü haber!

Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Barcelonalı yıldız orta saha Frenkie de Jong'tan ülkesine kötü haber geldi.



Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te forma giyemeyecek.



Hollanda Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla birlikte Frenkie de Jong'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.



de Jong, Barcelona'da ayak bileğinden sakatlanmış ve uzun süredir forma giyemiyordu.



