Arda Turan taraftarlarla tartıştı!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Şanlıurfaspor karşılaşmasında tribünlerle tartışma yaşadı.
Eyüpspor tribünlerinden atılan bazı sloganların ardından Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ve taraftar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Öte yandan karşılaşma Eyüpspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Eyüpspor tribünlerinden atılan bazı sloganların ardından Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan ve taraftar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Öte yandan karşılaşma Eyüpspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
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