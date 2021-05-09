Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Arda Turan'ın sözleşmesinde yer alan +1 yıllık opsiyon maddesi, Beşiktaş derbisinde yedek soyunmasıyla birlikte devre dışı kaldı.



34 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı kırmızılı takımla devam eden sözleşmesi kapsamında 2020-2021 sezonu içerisinde UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde bir sezon daha Galatasaray forması giyecekti.



22 MAÇTA İLK 11 OYNAMASI GEREKİYORDU



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden ve bu kulvarda 3 resmi müsabaka oynayan Galatasaray, Süper Lig'de ise BAY geçtiği haftalar haricinde 40 maç oynayacak. Bu doğrultuda Arda Turan'ın sözleşmesinin otomatikman 1 yıl daha uzaması için 22 maçta ilk 11'de oynaması gerekiyordu.



Galatasaray formasıyla bu sezon 19 resmi maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, sırasıyla Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelelerinde ilk 11'de sahaya çıkması durumunda opsiyon maddesindeki şart sağlanmış olacaktı. Ancak deneyimli oyuncunun derbide yedek soyunmasıyla kontratındaki opsiyon maddesi devre dışı kaldı.



SKORU BELİRLEDİ



Beşiktaş maçında 73. dakikada Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olan Arda Turan, 76. dakikada Emre Kılınç'ın asistinde attığı golle derbinin skorunu belirlemişti: 3-1.



Arda Turan'ın mevcut sözleşmesi, herhangi bir yenileme yapılmaması durumunda 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.



OPSİYON DEVREYE GİRMESE DE TAKIMDA KALACAK



Öte yandan Galatasaray yönetimi, Arda Turan ilk 11 şartını yakalayamasa dahi deneyimli oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı kulüp, Arda Turan'ın saha dışında da takıma çok büyük katkı sağladığı görüşünde.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maçta süre alan Arda Turan, takımına 3 gol - 2 asistlik katkı sağladı.



KAP AÇIKLAMASI



Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.



Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



