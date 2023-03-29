Arda Turan: "Kaliteli bir takımız"

Hırvatistan maçı öncesi milli takımın eski kaptanlarından Arda Turan'a 100 kez forma giyen futbolcular arasında yer alması nedeniyle ödül verildi. Maçın ardından eski oyuncu açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan: 'Kaliteli bir takımız'
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29 Mart 2023 00:26
100 kez milli formayı giydiği için maç öncesi ödül verilen Arda Turan maçın ardından açıklamlaarda bulundu.

İlk olarak ödül için konuşan Arda, "UEFA'ya ve TFF'ye teşekkür ederim bu nazik davranışları için." dedi.

Bazı eksikliklerin giderileceğini söyleyen eski oyuncu, "Bu uzun bir yolculuk, bunlar var. Çok yetenekli ve kaliteli bir takımımız var. İnşallah turnuvaya gideceklerdir. Eksik olan şeyleri değerlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Maçın başında goller kaçırdık değerlendirseydik daha iyi olurdu. Önemli olan bu anlarda beraber olmak. O yetenekte kaliteli oyuncular var, bizi turnuvaya götüreceklerdir." diye konuştu.

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