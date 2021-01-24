Arda Turan: 'İyi ki Galatasaraylıyız'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan, maç sonunda bir paylaşımda bulundu.



Galatasaray kaptanının Instagram paylaşımında, "Teşekkürler bro Babel... Bugün gireni ile çıkanı ile kötü zeminde çok iyi mücadele ettik... Biz sonuna kadar bu mücadeleyi takım halinde vereceğiz... Ne olursa olsun beraber duracağız... İyiki Galatasaraylıyız..." ifadeleri yer aldı.



