Arda Turan: "İyi ki Galatasaraylıyız"

Galatasaray kaptanı Arda Turan, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arda Turan: 'İyi ki Galatasaraylıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2021 19:01
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Arda Turan, maç sonunda bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray kaptanının Instagram paylaşımında, "Teşekkürler bro Babel... Bugün gireni ile çıkanı ile kötü zeminde çok iyi mücadele ettik... Biz sonuna kadar bu mücadeleyi takım halinde vereceğiz... Ne olursa olsun beraber duracağız... İyiki Galatasaraylıyız..." ifadeleri yer aldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için