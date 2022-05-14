Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, 37. haftada Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. İşte Arda Turan konusundaki o gelişmenin detayları...



Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ın profesyonel futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor.



35 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından jübile kararı ile ilgili açıklama yapacağı belirtiliyor.





Arda Turan'ın Adana Demirspor önünde son kez Galatasaraylı taraftarların önüne çıkarak, çok uzun yıllar terlettiği formaya veda edeceği öğrenildi.



Alınan bilgilere göre teknik direktör Domenec Torrent, Adana Demirspor maçının son bölümünde Arda'yı oyuna alacak ve Nef Stadı'nda duygusal bir veda yaşanacak.



ARDA TURAN'IN KARİYERİ



30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Arda Turan, futbola Altıntepsi'de başladı. 2000 yılında Galatasaray altyapısına geçen Arda, 2005'te A takıma yükseldi. Manisaspor'da bir dönem kiralık forma giyen tecrübeli oyuncu, 2011 yılında Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitti. İspanya'da başarılarla dolu bir kariyer geçiren yıldız isim, 2015'te ise Barcelona'nın yolunu tuttu. 2018'in devre arasında Başakşehir'e kiralanan deneyimli futbolcu, 2020'de ise Galatasaray'a döndü. Galatasaray formasıyla toplamda 240 karşılaşmada görev alan Arda Turan, 49 gole imzasını atarken 77 de asist yaptı. Arda Turan, 100 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.



Tecrübeli ismin, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da antrenör olarak görev alıp almayacağı konusu ise henüz netleşmedi.































