Arda Turan'dan Trabzonspor maçı mesajı

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.



Turan, kupadaki Konyaspor yenilgisini değerlendirdi ve ligdeki Trabzonspor maçıyla ilgili mesaj verdi.



Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:



"Maçın hakemlerini, Konyaspor seyircisini, Recep Hoca'yı ve Konyaspor takımını tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Bir takım sizi yenmişse mutlaka sizden daha iyi şeyler yapmıştır. Galibiyetlerine saygı duyuyor ve tebrik ediyoruz.



İlk yarı istediğimiz çözümleri üretemedik. Temas konusunda zayıftık. Statik pas ve statik oyunlarla biraz kendi işimizi zorlaştırdık. Son saniyelerde bir gol yiyip ilk yarıya geride girmek canımızı sıktı. İkinci yarı başında da taçtan yediğimiz basit bir golle 2-0 geriye düştük. Daha sonra muhteşem bir oyun oynadık. Hayal ettiğimiz üretkenlikte bir oyundu. Topa istediğimiz gibi yön verdik, istediğimiz üçgenleri kurduk. Yön ve ritim değiştirip bloklar arasında topla buluştuk. Maçı kazanabilecek kadar pozisyona girdik ama futbol bazen de böyle.



Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Bizim için dersler çıkaracağımız bir maç oldu. Anları doğru oynamak ve temasa hazır olmak bir takım için çok önemli. Bunlar futbolun temeli. Temeldeki şeyler eksik kalınca taktiğinizi uygulamakta bazen zorlanıyorsunuz.

Bizim için sevindirici taraflardan bir tanesi, Stepanenko ilk defa oynadı. Umut oyuna girdi. Bir gol kralı aramıza katıldı. Onları sahada görmek beni çok mutlu etti. Yalçın ilk defa ilk 11'de oynadı. Onlara hayırlı olsun diyorum. Bizim için çok değerliler. Bizi bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyorum. İlk maçı oynamak, daha takım arkadaşlarının isimlerini ezberlemeden sahaya çıkmak kolay değil. Onlara bu kadar istekli davrandıkları için çok teşekkür ediyorum.



Önümüzdeki maç çok değer verdiğim bir şehrin, çok değer verdiğim bir başkanın, çok değer verdiğim bir hoca olan Şenol Güneş'in takımına karşı oynayacağız. Kendi sahalarında çok iyi oynuyorlar. Ligin en çok topa sahip olan takımlarından bir tanesi. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Sakatlıksız, kazasız, iyi bir maç diliyorum herkese. Pazartesi günü Trabzon'da en iyi halimizde olmak istiyoruz. Büyük bir maç. Trabzonspor büyük bir takım. İnşallah büyük takıma karşı büyük bir oyun oynamak istiyoruz. "



