Arda Turan, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'la RAMS Başakşehir ve Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, Beşiktaş'ın yıldızını istiyor!
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23 Nisan 2024 09:38
Son güncelleme 23 Nisan 2024 09:45
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'da belirsizlik devam ediyor.

Deneyimli futbolcu sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda yönetimle henüz anlaşma sağlayamadı.

İSTANBUL EKİPLERİ TALİP

Yıldız oyuncu için İstanbul'un Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği öğrenildi. Başakşehir ve Arda Turan'ın çalıştığı Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'un Cenk Tosun'u kadrolarında görmek istediği ifade edilirken; tecrübeli oyucunun hem yurt içi hem yurt dışından gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 40 karşılaşmaya çıkan Cenk Tosun, 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 

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