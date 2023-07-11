Arda Kardeşler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldı

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci ön eleme turu ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Rakow ile Estonya ekibi Flora arasında oynanan ve 1-0 ev sahibi Rakow'un üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmayı yönetti.



Şampiyonlar Ligi 1'inci ön eleme turunda Polonya ekibi Rakow ile Estonya temsilcisi Flora karşı karşıya geldi. Polonya'nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile biten karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Arda Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi Ümit Öztürk olurken, Alper Ulusoy VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yaptı.



ARDA KARDEŞLER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 2. MAÇI



FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci ön eleme turu ilk müsabakası Rakow - Flora karşılaşması ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2'nci maçını yönetti. Kardeşler, daha önce 2021-2022 sezonda Belarus ekibi Shakhter Soligorsk'un Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'a 1-0 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi 1'inci tur rövanş maçını yönetmişti.



Öte yandan Arda Kardeşler daha önce, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 1, UEFA Gençlik Ligi'nde 2, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2 maçta görev yaptı. Kardeşler, Avrupa düzeyinde düdük çaldığı toplam 16 karşılaşmada; 51 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkarırken, 4 kez de penaltı kararı verdi.









