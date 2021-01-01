Arda Kardeşler: "Bu iddia doğruysa her şeye hazırım!"

Hakem Arda Kardeşler, Erdoğan Yeşilyurt'un "Hakem bana 'Sus ulan' diyor" iddiasının doğruyu yansıtmadığını savundu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Arda Kardeşler: 'Bu iddia doğruysa her şeye hazırım!'
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01 Ocak 2021 11:30
Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi sonrası Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı, 'Hakem bana 'sus ulan' diyor" iddiasının MHK'de yankı uyandırdığını yazdı.

Ömer Faruk Ünal ayrıca Erdoğan Yeşilyurt ve Arda Kardeşler'in eskiden ev arkadaşı olduğu iddiasını da gündeme getirdi.

İşte Ömer Faruk Ünal'ın yazısındaki o bölüm:

"Süper Lig kadrosundaki hele de bir FIFA kokartlı hakem sahadaki bir futbolcuya asla "sus ulan" diyemez!

Sivassporlu Erdoğan, Beşiktaş maçından sonra bu iddiası ile hakem Arda Kardeşler'i itham etti. Arda Kardeşler, MHK'ya "VAR kayıtlarını dinleyin. Asla böyle bir şey demedim! Eğer doğru çıkarsa, her şeye hazırım" demiş. İşin ilginç tarafı şu; Sivassporlu Erdoğan ve Trabzonsporlu Erce birlikte yıllarca Altınordu formasını terlettiler.

Erce ve Arda Kardeşler ile Erdoğan'ın çok eskiye dayanan bir hukukları da var. Aynı evi, aynı sofrayı yıllarca paylaşmışlar. Acaba hangisi yalan söylüyor?"



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