Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu

17 yaşındaki Arda Güler ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun serbest kalma bedelini de sözleşmeye ekledi. 30 milyon Euro veren kulüp Arda Güler'i kadrosuna katabilecek...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu
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19 Mart 2022 10:54
Arda Güler
Arda Güler
Fenerbahçe
Fenerbahçe , perşembe günü 6 genç yıldızı ile sözleşme imzalarken imza töreninde en çok ilgiyi gören isim şüphesiz Arda Güler olmuştu. Yaşının küçük olması nedeniyle kendisi ile 3 yıllık sözleşme imzalanan 17 yaşındaki yıldız orta sahanın serbest kalma bedelinin de sözleşmede yer aldığı öğrenildi. Sözleşmede yer alan maddeye göre Arda Güler'in serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak tespit edildi. Bu parayı veren kulüp, Arda ile de anlaşması durumunda Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturmadan 17'lik yıldızı kadrosuna katabilecek. Bu arada Arda Güler ile ilgili olarak önemli bir gelişmenin yaşandığı da gelen haberler arasında. 

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri milli aranın ardından Arda Güler'i izlemek için hem İstanbul'a hem de Fenerbahçe'nin deplasman maçlarını oynayacağı şehirlere akın edecek. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ilgiyi üzerine çeken Arda'nın mental olarak baskı altına girmemesi için teknik ekibin yoğun mesai harcadığı, oyuncu ile bire bir görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

TARAFTAR ARDA'YI 11'DE İSTİYOR

Alanya maçında oyuna sonradan girip gol atan Arda Güler'i taraftar artık 11'de görmek istiyor. 

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