Arda Güler için öncelik Napoli'nin

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Napoli haberleri her geçen gün artıyor.İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Çizme ekibi bu transferde oldukça ısrarcı ve kısa süre içinde de 17 yaşındaki yıldızı kadroya katmak istiyor. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Napoli, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nı bekleyen birçok takım gibi transfer piyasasını araştırıyor ve gözünü gelecek vaat eden oyunculara dikti. Bunlardan biri de Barcelona'nın da kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe'nin genç incisi Arda Güler. Serie A ekibi Napoli'nin önümüzdeki sezondaki en önemli hedeflerin biri... Fenerbahçe oyuncusu bu sezon 300 dakika süre almasına rağmen 3 gol attı bir de asist yaptı.Düşük skor istatistiğine rağmen sahadaki oyunu ve zekasıyla ilgi topluyor. Napoli'nin bu transferdeki en büyük stratejisi ise; Fenerbahçe ile olan yakın ilişkileri. Napoli sezon başında Kim Min-Jae'yi Fenerbahçe'den transfer etti ve iki takım arasında iyi bir diyalog var. Genç futbolcuda da bu sebepten dolayı Napoli bir adım önde. Türk takımından da bu sözü almış durumda Napoli."