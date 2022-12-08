Arda Güler için itiraf: 'Beşiktaş'a istemiştik'

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli'nin macerası kısa sürdü. 18 maç siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkan, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrılan deneyimli teknik adam, son olarak TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u çalıştırdı. Turuncu-beyazlı kulüpte yaklaşık 1.5 ay görev yapan Karaveli, Skorer TV'de Nergis Aşkın ve gazeteci Serdar Sarıdağ'ın sorularına içtenlikle yanıt verdi.



Adanaspor'dan ayrılış sürecini anlatan 48 yaşındaki teknik adam, "Benim için aslında tarifi kolay olan bir ayrılık. Adanaspor başkanı ve yönetim kurulu benimle çalışmaya devam etmek istemedi. Başlangıçta sizinle çalışmak istemeleri ne kadar doğalsa ayrılmak istemeleri de benim için doğal. Onu söyledikten sonra da yapabilecek bir şey yok. Adanaspor'un kalan bölümde istediği gibi gitmesini dilerim. Fakat kendi adıma süreci değerlendirdiğimde orada 6 tane lig maçına çıktık. Aslında 8 resmi maç var.



'VİCDANEN RAHATIM'



Fakat 2 Türkiye Kupası maçını ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü kulüple birlikte götürdüğümüz bir durumdu o. Kupa maçlarını öncelemedik, Orduspor maçında elensek de çok üzülmeyecektik. Kulüple, özellikle başkanla birlikte verdiğimiz karar, az oynayan, fırsat bulamayan, ligde forma şansı veremediğimiz genç oyunculara yer vermekti. O sırada ligde zaten sınırlı sayıda oyuncu ile devam ediyorduk. Oyuncuları hem sakatlıktan korumak hem de 2 maç arası olduğu için öyle davranmıştık. 6 lig maçını değerlendirdiğimde, başladığımız Manisaspor maçı ve bitirdiğimiz Pendik karşılaşması arasında oyun açısından önemli farklar olduğunu düşünüyorum. Kendi vicdanım açısından, takıma katkımızdan dolayı mesleki olarak son derece rahatım" dedi.



'ANTRENÖRLÜKTE 23'ÜNCÜ YILIM'

Karaveli, teknik direktörlük yapmaya devam edeceğini belirterek "Çok uzun yıllar ben akademilerde çalıştım. Antrenörlükte 23'üncü yılım. Fakat artık Beşiktaş süreciyle beraber, kalan kariyerime dünyanın herhangi bir yerinde ayırt etmeksizin, inandığım bir kulüpte, inandığım bir projeyle teknik direktör olarak devam etmek istiyorum. Türkiye'de tabii mümkün olan en üst ligde olmasını isterim. Ama bana doğru bir iş gelirse 3. Lig'de de çalışabilirim. Sahada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



'GENÇ OYUNCULARDAN VAZGEÇEMEM'



Genç oyuncuları desteklemeye devam edeceğini, ancak önceliğinin profesyonel takım çalıştırmak olduğunu vurgulayan Karaveli şöyle devam etti: "Genç oyuncuları çok seviyorum, onlardan asla vazgeçemem. Yıllarca akademilerde genç oyuncularla çalışarak onların oyunculuk değerlerini yükselterek onları profesyonel takıma hazırlayarak geçen ömrümde bazı günler geldi, hem medyada hem bazı sohbetlerde hem Beşiktaş A takım sürecinde bu işlerin değersizleştirildiğini gördüm. Bu beni gerçekten üzüyor, kırıyordu. Sadece kendi adıma değil, akademilerde çalışan antrenör arkadaşlarım için aslında çok üzücü bir şey. İnsanlar oralarda hiçbir şey yapılmadığını, hiçbir şey çalışılmadığını, öğretilmediğini ısrarla söylüyorlar. Ben de ısrarla şunu söylüyorum. Peki bu A takımlara oyuncular nereden geliyorlar? Gökten zembille mi iniyorlar? Genç oyunculara katkı vermeye devam edeceğim. Ama rolümü değiştirerek profesyonel takımlarda görev aldığım kulüplerde genç oyunculara fırsatları tanıyarak ve onları bireysel antrenmanlarla o yapıya daha uygun hale getirmeye çalışarak genç oyunculara ilgimi devam ettireceğim. Asla yapmam demiyorum. Günün birinde yeniden olabilir. Ancak şu anda önceliğim profesyonel takım çalıştırıcılığı."



EMİRHAN İLKHAN KONUSU



Teknik direktör Önder Karaveli, sezon başında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın gidişi ile ilgili olarak şu yorumu yaptı: "U-19 takımında beraber çalıştığınız bir oyuncuyla beraber A takımda olmak, ona o şansı verebilmek benim adıma çok kıymetliydi. Bir hazırlık maçında Sergen hoca şans vermişti. Ancak ilk resmi maç, Katar'daki Süper Kupa maçıydı. O maçtan yaklaşık 1 ay önce U-19 Ligi'nde beraber oynadığınız bir çocuğun, Beşiktaş A takımında sizinle beraber sahada olması manevi açıdan çok güzel şeyler. Emirhan sürecinde çok eleştirildim. Önce oynatan olarak göklere çıkarıldım. Sonra da süre vermeyen olarak yerin dibine sokuldum. Çok net söyleyeyim, Emirhan başlangıç sürecinde bir yükseliş yaşadı ama sonrasında saha içi ve saha dışında yaşadıklarıyla bir düşüşü var. Düşüş sırasında da bazen oyuncuyu sahada tutmamak, oyuncuya daha iyi geliyor. Çünkü çok bocalamaya başlamıştı. İnsanlar sadece maçı görüyor, ama biz antrenmanı ve oyuncunun oynamaya hazır olmadığını da görüyoruz. Emirhan Delibaş, Berkay, Demir Ege Tıknaz ki kendisi çok beğendiğim bir oyuncudur. Çapraz bağlarından bir sakatlık geçirdi. Şimdi dönüş antrenmanlarına çıkıyor. İlerleyen günlerde o da Beşiktaş A takımının aday oyuncularındandır. Hatta gönlümden geçen, Beşiktaş A Takım kaptanlığı bile yapabilecek bir oyuncu. Bu çocuklara o şansları vermek güzeldi. Arkada bu kaynak hep var. Mesele, bu kaynağı doğru kullanmak.



'GİTTİKLERİNDE KALAN OYUNCULAR UMUT OLUYOR'



Herkesin bir zamanı var. Gittiğinde fırsat bulma şansı az oldu hem Rıdvan'ın hem Emirhan'ın. Belki Emirhan üzerinde başka takıma kiralanması söz konusu olabilir daha çok oynaması için, Rıdvan'dan da yaşı küçük. Benim gönlüm hep oralarda tutunmaları, kalmaları, oralarda oynamaya devam etmelerinden yana. Sadece Beşiktaş'tan giden oyuncuların değil, diğer takımlardan giden çocuklarımızın da gittikleri ülkelerde kalmaları ve daha üst seviyelerde takımlar geçiş yapabilmelerini isterim. Çünkü gittiklerinde kalan oyuncular için umut oluyorlar. İnsanın duygularıyla hareket etmesi olumsuz bir şeymiş gibi karşılanıyor ama çok da olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece etten kemikten değiliz. Bizler fazlaca duygusaldan ziyade sahipleniciyiz. Tabii ki Emirhan'ın genç bir oyuncu olarak oynaması Beşiktaş geleneklerine çok uygun bir durumdu. Bence orada taraftarın üzüldüğü, gitmesindeki rakamın azlığından falan değil de biraz daha Beşiktaş forması ile onu biraz daha görmek istemeleriydi. Bu konuda sadece şunu söyleyebilirim, umarım gittikleri yerlerde çok süre alsınlar, çok başarılı olsunlar ve oradan da daha üst seviyelere çıksınlar."



'SERDAR A TAKIMA GİTTİ, U19'A DÖNDÜ'



Deneyimli teknik adam, sezon başında Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı ile ilgili olarak "Serdar özelinde genel bir cevap vermeye çalışayım. Biz şimdi Beşiktaş'ta U19'da bulunduğum bölümde, Başakşehir kulübü ile beraber çalıştığımız bir spor psikoloğu vardı. Şunu söylemek istiyorum, oyuncularımızın onları antre eden, onların futbol yapılarına katkı sağlayan bizlere ne kadar ihtiyacı varsa, özellikle A takıma geçiş sürecinde ki genç oyuncularımızın spor psikologlarına da o kadar fazla ihtiyaçları var. Çünkü o kadar fazla şeylerle boğuşuyorlar ki ailenin istekleri, bazen baskıları, çevresinin baskıları kendi dünyaları, kendi içlerinde yaşattıkları duygular, beklentiler, kendini ispat duygusu. Serdar A Takıma gitti, sonra U19'a döndü, A Takıma bir daha çıktı. Bu geçişler çok zorlu süreçler. Bu süreçlerde oyuncularımıza mental açıdan yardımcı olmamız gerekiyor. Kendi hayat tecrübelerimle onlara yardımcı olabilirim, ama asıl yardımcı olacak kişiler bu işin uzmanları.



BATUHAN KARADENİZ ÖRNEĞİ



Biz geçmişte de bazı oyuncularımızla bu tip problemler yaşadık Beşiktaş'ta. Batuhan Karadeniz, Muhammed Demirci bu çocuklarımız da gerçekten çok üst seviyede yetenekleri olan oyunculardı. Uzun yıllar hem Beşiktaş'a hem Türk A Milli Takımı'na faydası olacak çocuklardı. Fakat onlara da doğru zamanda doğru destekleri veremediğimiz için, bilimden bu konuda faydalanamadığımız için bazı kayıplar yaşadık. Oyunculukları devam etti ama o zamanda doğru şekilde yapsaydık belki daha üst düzey oyunculuk yaşayabilirlerdi, ülke futboluna daha fazla katkı sağlayabilirlerdi. Serdar da bu süreçte genç yaşta Beşiktaş A takımına çıkmış, özellikle stoperde oynayabilmek zordur. Çünkü stoper antrenörlerin kolay kolay genç oyuncuların tercih etmeyeceği bir mevkiidir. Telafisinin kolay olmayacağı bir bölgedir. Serdar'a ilk önce Sergen hoca Şampiyonlar Ligi'nde Ajax maçında şans verdi, sonra Berkay da yanına girdi. Çok kritik bir görevdi ve iyi bir oyun oynamıştı. Sonrasında benim olduğum bölümde de şanslar buldu çok olmasa da. O süreçte Serdar'ın hayatındaki bu değişimler, zorluklar, yaşadığı bazı duygusal inişler çıkışlar ona hata yaptırabilecek durum aslında. Belki o süreçte Serdar'a yardımcı olunabilseydi kulüp açısından belki bu hataları aza indirebilirdi. Belki de böyle bir olay onun kendi kariyeri açısından bir fırsat olmuştur. Ümit Milli Takım'ın güncel oyuncusu. Umarım kendi yolunu en doğru şekilde bulur" şeklinde konuştu.



ARDA'YA ÖVGÜ: SU GİBİ OYUNCU



Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'e övgü yağdıran Önder Karaveli, "Çok başka bir çocuk. Arda Güler'i gördüğünde insanın yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Sarılası geliyor insanın. Bir kere oyunculuğunu bana 'Tarif et' dediklerinde ben hep aynı cümle ile tarif ediyorum: Su gibi... Gerçekten su gibi bir oyuncu. Umarım uzun yıllar boyunca Türk futboluna katkı sağlar. Türkiye'de çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum. Çok kısa zamanda o da yurt dışında çok önemli kulüplere transfer olacaktır. Davranış açısından bazen çevreniz, aileniz, bulunduğunuz ortamlar, belki kulüpte en yakın arkadaşınız veya o küçük çevreniz bazen sizi daha doğru davranışlara doğru itebilir. Arda bu konuda şanslı gibi gözüküyor. Yaşadığınız semt, gittiğiniz okul, okuldaki belki bir öğretmeniniz, antrenör davranışlar. Çünkü çocuklar bizi rol model olarak alıyor. Çok net söyleyeyim giyimime kuşamıma çok dikkat ediyordum akademide çalışırken. Sakal tıraşı olmadan antrenmana gitmiyordum. Mümkün olduğu kadar oyuncularının yanında ağzımdan çıkan kelimelere zaten dikkat ediyorum. Ama oyuncuların yanında daha fazla dikkat ediyordum. Çünkü sizi örnek kabul ediyorlar. Siz kitap okuyorsanız o da kitap okuyor ama siz kötü söz söylüyorsanız onun da ağzından çıkıyor.



'BEŞİKTAŞ DA TRANSFER ETMEK İSTEMİŞTİ'



Arda Güler'in transfer sürecinde Beşiktaş'ında aralarında bulunduğu birçok kulüp olduğunu belirten Karaveli, "Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye geçtiğinde birçok kulübün renklerine katmak istediği hatta Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği bir oyuncuydu. Çok belirgin bir şekilde göze çarpan oyunculardandı. Fenerbahçe'ye geldikten sonra da gelişimine devam etti. Ben Fenerbahçe'deyken de onu U-19 maçlarında takip etmiştim. A milli takımda bu kadar erken yaşta oynaması ve tüm taraftarlar tarafından sevilmesi de oyunuyla ve karakteriyle bağlantılı" yorumunu yaptı



'KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN 1 MAÇLIĞINA ANTRENÖRLÜĞÜNÜ YAPTIM'



Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sadece 1 maç antrenörlüğünü yaptığını ifade eden Karaveli, "Kerem Aktürkoğlu benim oynatmadığım, Başakşehir'den gönderme kararını verdiğim bir oyuncu olsa, bunu bilir ve Galatasaray-Beşiktaş maçından önce yanıma gelip, sarılmaz ve diyalog yaşanmazdı. Kerem'in bir maçlık antrenörü oldum. Başakşehir U-19 takımı teknik sorumlusuydum. Kerem sarı kart cezasından dolayı bizim maçımıza geldi. Bizimle oynayabiliyordu. 1 maç oynadı ve tekrar U-21 takımına döndü. A takıma çıkış, ayrılık kararında da ben yokum. Kerem ile de diyaloğumuz son derece iyidir. Kendisini de gayet başarılı buluyorum. Umarım en kısa zamanda böyle bir hayali varsa, ki var olduğunu biliyorum, o da Avrupa'da bir kulüpte kendine yer bulur ve milli takımda da başarıyla yoluna devam eder" ifadelerini kullandı.



NEDEN GENÇ OYUNCULAR AZ SÜRE BULUYOR?



Teknik direktör Önder Karaveli, Türkiye'de genç oyuncuların neden daha az süre bulduğunu şöyle açıkladı: "Türkiye'de teknik direktörlerin görev süreleri biraz kısa. Böyle olduğu için, onları görevde tutacak şey ise kaybetmemek. Bu yüzden bulundukları takımlarda mümkün olan en tecrübeli oyuncularla oynamaya özen gösteriyorlar. Bu da onlara genç oyuncuya fırsat verme zorluğu veriyor. Bunun temel sebebi teknik direktörlerin görev süreleri ile ilgili gördükleri baskı. Tecrübeli oyuncularla maç kazanılacak diye bir garanti yok, ama kendince buradaki riski minimize etmek istiyor teknik direktörler."



'BEŞİKTAŞ İYİ OLSUN İSTİYORUM'



Önder Karaveli Beşiktaş ile ilgili ise duygularını şu şekilde ifade etti: Ben Beşiktaş Kulübü'nde görev yaparken de yapmadığımda da Beşiktaş taraftarıyım. Saklanacak bir tarafı da yok zaten. Beşiktaş iyi olsun istiyorum. Benim çocukluğumdaki Beşiktaş bütün Türkiye'ye örnek bir kulüptü. Böyle bir kulüp olarak devam etsin istiyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş taraftarı olarak desteklemeye devam edeceğim."





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