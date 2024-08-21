Arda Güler, gündem oldu!

Real Madridli futbolcular, antrenmanda özel bir maske ile çalıştı. Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; realmadrid.com
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Arda Güler, gündem oldu!
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21 Ağustos 2024 14:55
La Liga'nın ilk haftasında Mallorca ile berabere kalan Real Madrid, ikinci hafta oynayacağı Real Valladolid maçına odaklandı.

Eflatun-beyazlılarda Real Valladolid ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken milli futbolcu Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu.

Real Madridli futbolcular, fiziksel testler için antrenmanda maskeyle çalışırken Arda Güler'in görüntüsü sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Real Madrid, ligin ikinci haftasında sahasında 25 Ağustos Pazar günü Real Valladolid'i ağırlayacak.

Arda Güler'in o fotoğrafı:

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