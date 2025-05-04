Aras Kargo'da iç transfer sürüyor

İlk sezonunu tamamlayan Aras Kargo, iç transferde Diaris Perez ve Hazal Selin Uygur'la sözleşme yenileyerek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aras Kargo'da iç transfer sürüyor
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04 Mayıs 2025 16:10

Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu tamamlayan Aras Kargo Spor Kulübü'nde iç transfer harekatı sürüyor.

İzmir ekibi son olarak yabancılardan Diaris Perez ve Hazal Selin Uygur'la sözleşme yeniledi.

Daha önce Simay Kurt, Merve Atlıer ve Ana Karina Olaya'yla sözleşme yenileyip yoluna devam eden Aras Kargo, 8 oyuncuyla ise yollarını ayırmıştı.

 

 

 

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