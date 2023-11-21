Antoine Griezmann transfer için kararını verdi!

Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann, gelecek sezonda da Atletico Madrid formasını giymeye devam etmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Antoine Griezmann transfer için kararını verdi!
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21 Kasım 2023 22:03
Atletico Madrid'de başarılı bir grafik çizen Fransız oyuncu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de devam etmek istiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adı Manchester United ile anılan Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacak.

Yıldız futbolcunun kariyerine İspanyol ekibinde devam istediği belirtilen haberde, yaz ayında teklifleri reddettiği Suudi Arabistan başta olmak üzere herhangi bir lige gitmeyeceği belirtildi. 

32 yaşındaki yıldız oyuncunun gelecek planında tek odak noktasının Atletico Madrid olduğu ifade edildi. 

SEZON PERFORMANSI  

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan Griezmann, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2926 yılında sona erecek.

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