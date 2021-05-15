Antalyaspor ve Konyaspor'dan sessiz kapanış

Süper Lig'in 42'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Antalya Stadyumunda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı.Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım, 1'er puanı paylaştı.Bu sonucun ardından Antalyaspor 44 puanla 16., Konyaspor ise 50 puanla 11. sırada yer aldı.Süper Lig'in son haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.6. dakikada ceza sahası dışındaki Sidney Sam'in sert şutunda topu kaleci Erten Ersu güçlükle çeldi. Dönen topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Orgill'in vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptıktan sonra tehlikeli bölgeden uzaklaştı.19. dakikada kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Bünyamin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.40. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Omar İmeri'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.Süper Lig'in 42. ve son haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 0-0 sona erdi.62. dakikada uzun pasta defansın arkasına sarkan Sekidika'nın vuruşunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı ayaklarıyla güçlükle kurtardı. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.66. dakikada Hadziahmetovic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Daci'nin sert şutunda top kale direğinin yanından auta gitti.88. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Daci'nin sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.AntalyaSuat Arslanboğa, Serkan Çimen, Esat SancaktarFerhat Kaplan, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Nuri Şahin), Bahadır Öztürk, Ersan Adem Gülüm (Dk. 86 Drole), Ali Eren İyican, Omar İmeri, Ufuk Akyol (Dk. 77 Kudriashov), Hakan Özmert (Dk. 35 Mevlüt Han Ekelik), Mert Yılmaz, Sidney Sam (Dk. 76 Gökdeniz Bayrakdar), OrgillErten Ersu, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 64 Ahmet Karademir), Skubic, Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 64 Doğan Can Gölpek), Rahmanovic (Dk. 46 İsmail Güven), Sekidika (Dk. 88 Volkan Fındıklı), Cikalleshi (Dk. 46 Daci)Dk. 3 Rahmanovic, Dk. 75 Sekidika (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 30 Orgill, Dk. 80 Mevlüt Han Ekelik, Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)