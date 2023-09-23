Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini aldı!

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor 2-0 kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 18. dakikalarda Sagiv Jehezkel kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Antalyaspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Ligde henüz galibiyeti olmayan Samsunspor ise 1 puanla ligin son sırasına demir attı.



Antalyaspor önümüzdeki İstanbulspor deplasmanına gidecek. Yılport Samsunspor ise sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Zeki Yavru'nun uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



10. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Larsson'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Saric, topu yerden kale önüne ortaladı. Samsunsporlu savuma oyuncusunun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşına çarptıktan sonra Jehezkel'in önünde kaldı. Jehezkel'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.



18. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Adem Buksa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Jehezkel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin eliyle müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.



33. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Saric'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



45. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Van de Streek'in sert vuruşunda, top kale direğine çarptıktan sonra auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



73. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın kale önüne ortasına hareketlenen Dimata'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı Antalyasporlu savunma oyuncusu Güray Vural kale çizgisi üzerinden kornere çeldi.



85. Yılport Samsunspor ceza sahasındaki karambolün ardından topu önünde bulan Van de Streek'in bekletmeden vuruşunda, top kaleci Szumski'de kaldı.



88. dakikada Fofana'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Schindler'in kafa şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut



Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Safuri), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Dk. 59 Erdoğan Yeşilyurt), Van de Streek (Dk. 90+2 Bytyqi), Larsson (Dk 90+2 Bahadır Öztürk), Buksa



Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru (Dk. 79 Schindler), Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45 Soner Gönül), Tait (Dk. 79 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk. 65 Fofana), Osman Çelik, Ntcham (Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya), Holse, Dimata



Goller: Dk. 10 ve 18 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Bünyamin Balcı, Dk. 45 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor), Dk. 90+2 Dimata (Yılport Samsunspor)



