Antalyaspor'da Nuri Şahin damgası!

Nuri Şahin ile tırmanışa geçen Antalyaspor son 8 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.



Antalyaspor sezona Ersun Yanal ile başlamış ancak işler iyi gitmemişti. İlk 8 haftada alınan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası Yanal ile yollar ayrılırken, o haftaya kadar takımın orta sahasında görev alan Nuri Şahin futbol sorumlusu olarak göreve getirildi. Ve Antalya'nın çıkışı da ondan sonra başladı.



Sivas deplasman beraberliğiyle görevine başlayan Şahin yönetiminde 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Güney ekibi puanını 21 yapıp düşme hattıyla bağlarını kopardı. Şahin yönetimindeki Antalya; Giresun, Altay, Alanya e Trabzon'u yendi. Bu sezon geriye düştüğü 6 maçı kaybetmişti, ilk kez dün akşam kazandı.





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