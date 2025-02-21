Antalyaspor'da Emre Belözoğlu bu hafta yok

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Emre Belözoğlu bu hafta yok
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21 Şubat 2025 11:04
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak


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