Antalyaspor Beşiktaş maçına statta çalışıyor

Koronavirüs arasının ardından ilk maçta Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor Beşiktaş maçına statta çalışıyor
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11 Haziran 2020 06:59
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadyumu'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Isınma ve  açma germe ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması yaptı. Bu çalışmanın ardından taktik ağırlıklı çalışıldı. 

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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