Antalyaspor, Andrea Poli transferinde sona yaklaştı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalyan orta saha Andrea Poli ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; Instagram
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Antalyaspor, Andrea Poli transferinde sona yaklaştı
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22 Temmuz 2021 14:09
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, daha önce Inter, Milan gibi kulüplerin de formasını giyen Andrea Poli'yi kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor.

Bologna ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Andrea Poli, kırmızı-beyazlılarla son bir görüşme yapacak. Anlaşma sağlanması halinde bonservis bedeli ödenmeyecek olan oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor

Serie A kariyerinde 300 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 9 asist yapma başarısını gösterdi. 6 kez İtalya Milli takımı forması da giyen Poli, Inter ve Milan'ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi.


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