Antalyaspor, Andrea Poli transferinde sona yaklaştı

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, daha önce Inter, Milan gibi kulüplerin de formasını giyen Andrea Poli'yi kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor.



Bologna ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Andrea Poli, kırmızı-beyazlılarla son bir görüşme yapacak. Anlaşma sağlanması halinde bonservis bedeli ödenmeyecek olan oyuncu ile iki yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor



Serie A kariyerinde 300 maça çıkan 31 yaşındaki İtalyan oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 9 asist yapma başarısını gösterdi. 6 kez İtalya Milli takımı forması da giyen Poli, Inter ve Milan'ın dışında Sassuolo, Sampdoria ve son olarak Bologna takımlarında da boy gösterdi.



