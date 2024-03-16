Antalya'da penaltı yorumu: 'İnanılmaz, mucize'

Antalyaspor'un iki futbolcusu Dario Saric ve Helton Leite, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Saric, "Zor bir maç oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi hazırlanmıştık. Maça iyi başladık ve gol attık. Sonrasında ikinci golü attık. İkinci yarının başında kötü görünen bir gol yedik. Ama son saniyeye kadar 2-1'i korumaya çalıştık. Şans da biraz yanımızdaydı ve kazandık." ifadelerini kullandı.



"ŞANS, MUCİZE"



Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı sorulan Saric, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şanslıydık diyebilirim. İlk kez böyle bir şeye şahit oluyorum. Oyun kuralları böyle, biz de bugün şanslıydık. Maç bizim adımıza böyle sonuçlandı ama biz son saniyeye kadar savaştık. Biz bu sezon böyle kayıplar da yaşadık. Bu bir şans, mucizeydi. Biz bugün bunu alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz" cevabını verdi.



Antalyaspor'da kaleci Helton Leite ise, "Bugünkü galibiyeti şöyle anlatabilirim; biz buraya kazanmaya gelmiştik, bütün hafta bunun için çalışmıştık. Kazandık ve kazandığımız için çok mutluyuz. Mutluyum, her gün bunun için çalışıyorum. Bu grup, bugün kazanmayı hak etti. Dinleneceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.



"MUCİZE DENEBİLİR"



Helton, Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı için gelen soruya, "Kesinlikle mucize denebilir. Bugün Tanrı da bize yardım etti. Gerçekten çok iyi oynayan bir rakip vardı ama şans da bizim yanımızdaydı. Biz bugün galibiyet almaya gelmiştik. Bu maç, sonu itibariyle tarihe geçti. Rakibe saygı duyuyorum. Asla bir saygısızlık olarak görülmesin. Çok güçlü bir rakibe karşı kazandık. Biz bütün hafta onlara saygı duyarak hazırlandık ve buradan da bütün saygımızla ayrılıyoruz. Onlar Beşiktaş ama biz de Antalyasporuz" cevabını verdi.





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