  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Wim Kleiman kazandı.

Organizasyonun Kemer etabında Monkey Town takımından Kleiman birinci oldu.

Kaynak: AA
Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Wim Kleiman kazandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 16:11
Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Monkey Town takımından Hollandalı sporcu Wim Kleiman kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın ikinci etabı olan Kemer etabı, 121,3 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndan verilen startla başlayan yarış, Kemer'den dönüş yapılarak aynı noktada sona erdi.

Wim Kleiman, etabı 3 saat 7 dakika 5 saniye ile ilk sırada bitirdi.

Felbermayr Simplon Wels takımından Matthias Krizek ikinciliği, Tirol ekibinden Johannes Schinnagel de üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçla genel klasmanda zirveye çıkan Wim Kleiman "Magenta" renkli mayoyu giydi.

Sprint klasmanında Tirol takımından Georg Zimmermann "Sarı", tırmanış klasmanında Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Lehner "Turuncu", "Yenilenebilir Enerji" adı verilen prim klasmanında ise Tirol'den Johannes Schinnagel de "Yeşil" mayonun sahibi oldu.

Dört etaplı yol yarışı, yarın Feslikan etabı ile devam edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için