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Ankaragücü'nün Ivo Pinto transferinde kriz!

Ankaragücü Yönetimi, görüştüğü sağ kanat oyuncusu İvo Pinto'yu elinden kaçırdı.

Ankaragücü'nün Ivo Pinto transferinde kriz!
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13 Ocak 2019 13:09
Aylardır oyuncularının parasını ödemeyen, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen transfer yapmaya çalışan Ankaragücü Yönetimi, İvo Pinto'yu elinden kaçırdı.

Başarılı sağ kanat oyuncusu bir türlü resmi imzayı atamadığı için transferden vazgeçti ve geri döndü.

Sarı- Lacivertli kulübü daha sıkıntılı günler beklerken, önümüzdeki süreçte yönetim bazında değişim yaşanabilir.

Ivo Pinto, bu sezon Norwich City formasıyla çıktığı 6 maçta takımına 2 asist katkısında bulunmuştu.

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