Aylardır oyuncularının parasını ödemeyen, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen transfer yapmaya çalışan Ankaragücü Yönetimi, İvo Pinto'yu elinden kaçırdı.Başarılı sağ kanat oyuncusu bir türlü resmi imzayı atamadığı için transferden vazgeçti ve geri döndü.Sarı- Lacivertli kulübü daha sıkıntılı günler beklerken, önümüzdeki süreçte yönetim bazında değişim yaşanabilir.Ivo Pinto, bu sezon Norwich City formasıyla çıktığı 6 maçta takımına 2 asist katkısında bulunmuştu.