VAR incelemesi sonrası Volkan Bayarslan, Karim Hafez'e ilk gösterdiği sarı kartı iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.



Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.



Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.





Ankaragücü

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Ankaragücü ile Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü 3-1'lik skorla kazandı. Ev sahibini galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Daniel Lukasik, 37'de penaltıdan Joseph Paintsil ile 88'de Torgeir Börven kaydetti. Malatyaspor'un golü 76'da Youssouf Ndayishimiye'den geldiYeni Malatyaspor'da Karim Hafez 83. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 15'e yükselterek son 6 haftada 4. galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kalırken galibiyet hasreti 3 maça çıktı.Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.3. dakikada MKEöne geçti. Endri Çekiçi'nin pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye inan Paintsil, topu içeriye çevirdi. Kaleci Ertaç Özbir'in topa müdahalesine rağmen Lukasik, kale sahasının içinde meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, altı pasın içinden topu ağlara yolladı: 1-0.7. dakika Endri Çekiçi'nin pasıyla sağdan ceza sahasına giren Paintsil'in vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in kucağına kaldı.24. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza yayının üzerinde topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından auta gitti.35. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasında Paintsil'e yaptığı hareket sonrası hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararı verdi. 37. dakikada penaltıyı kullanan Paintsil, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.57. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ceza sahasının sağ tarafına yaptığı ortada Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda top az farkla sol direğin yanından auta çıktı.71. dakikada Tetteh'in ceza sahasının solundan kale sahasının önüne yaptığı ortada Topalli'nin kafa vuruşunda, top üsten dışarı gitti.73. dakikada Mustafa Eskihellaç, sağdan ceza sahasının içinde son çizgiye inerek yaptığı ortada altı pasın içindeki Topalli'nin yaptığı vuruşta top önce sağ alt direğe çarptı, sonra da kaleci Friedrich çizginin önünde meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.76. dakikada Yeni Malatyaspor golü buldu. Mustafa Eskihellaç'ın raki yarı sahanın sağ ortasından ceza sahasına havalandırdığı topu Tetteh, kafayla penaltı noktasının üzerindeki Ndayishimiye'ye indirdi. Müsait durumdaki bu oyuncu topu filelere yolladı: 2-1.79. dakikada MKE Ankaragücü'nde bir oyuncu sakatlandı ve sarı-lacivertli futbolcular, topu taca attı. Daha sonra oyun başlayınca Yeni Malatyasporlu futbolcular topu rakip takıma vermedi. Bunun üzerine sahada iki takım oyuncuları arasına itişmeler başladı. Futbolcular ayrıldıktan sonra hakem Yeni Malatyaspor'dan Semih Kaya ve Karim Hafez, MKE Ankaragücü'nden ise Lukasik'e sarı kart gösterdi. 83. dakikadaki VAR incelemesinden sonra hakem Volkan Bayarslan, konuk ekipte Karim Hafez'in sarı kartını iptal etti ve bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.88. dakikada MKE Ankaragücü farkı tekrar 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahasında ortasında Semih Kaya'nın topa müdahalesine rağmen kale sahasının içinde Borven'in dokunduğu meşin yuvarlak önce sağ alt direğe çarptı, sonra da filelere gitti: 3-1.EryamanVolkan Bayarslan, Bilal Gölen, Mehmet Salih MazlumFriedrich, Kitsiou (Dk. 30 Erdi Dikmen), Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Lobjanidze, Voca, Lukasik (Dk. 86 Şahverdi Çetin), Paintsil (Dk. 60 Adziz), Endri Çekiçi (Dk. 86 Diousse), Bolingi (Dk. 86 Borven)Ertaç Özbir, Zeki Yavru (Dk. 68 Mustafa Eskihellaç), Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Fofana, Ndayishimiye, Ahmed Ildız, Olcay Şahan (Dk. 46 Chebake), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 46 Topalli), Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)Dk. 3 Lukasik, Dk. 37 Paintsil (Penaltıdan), Dk. 88 Borven (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Ndayishimiye (Yeni Malatyaspor)Dk. 83 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)Dk. 14 Olcay Şahan, Dk. 81 Semih Kaya (Yeni Malatyaspor), Dk. 19 Kitsiou, Dk. 79 Friedrich, Dk. 81 Lukasik (MKE Ankaragücü)