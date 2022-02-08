Ankaragücü'nde liderlik coşkusu

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek puanını 48'e çıkaran MKE Ankaragücü, 8 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.



Sezona Süper Lig'e çıkma parolasıyla başlayan başkent ekibi, ilk yarıyı lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 3 puan gerisinde 36 puanla kapattı.



18. haftadan itibaren Beypiliç Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Tuzlaspor, Kocaelispor ve Altaş Denizlispor'u yenmeyi başaran MKE Ankaragücü, 22. haftayı 45 puanla ikinci sırada tamamladı.



Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni de 3-0'la geçen ve puanını 48'e çıkaran sarı-lacivertliler, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Royal Hastanesi Bandırmaspor'a yenilmesiyle 8 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.



MKE Ankaragücü, en son ligin 15. haftasında 30 puanla lider olmuştu.



"Amacımız ligin sonunda liderliği koruyup Süper Lig'e çıkmak"



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının derbide güzel bir futbol ve net bir skorla önemli bir galibiyete imza attığını söyledi.



Her takımın birbirine üstünlük kurabildiği, zor bir ligde mücadele ettiklerini belirten Koca, şunları kaydetti:



"Bu nedenle her maça final havasında hazırlanıyoruz. 6 haftadır üst üste kazanan bir takımımız var. Kazandığımız galibiyetler takımımızı zirveye taşıdı. Bulunduğumuz yerin öneminin farkındayız. Rehavete asla kapılmadan aynı şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Amacımız ligin sonunda liderliği koruyup Süper Lig'e çıkmak. Şampiyonluk yolunda cumartesi günü İstanbulspor ile önemli bir karşılaşmamız var. Taraftarımızın bu önemli maçta desteği bizim için çok önemli. Öğrenci ve kadın taraftarlarımızın yine ücretsiz izleyebileceği maçımıza tüm Ankara'yı davet ediyoruz."





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