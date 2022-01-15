Ankaragücü, Kocaelispor'u 86'da yıktı

TFF 1. Lig'de Kocelispor deplasmanına çıkan Ankaragücü, iki golle galibiyete ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü, Kocaelispor'u 86'da yıktı
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15 Ocak 2022 21:10
TFF 1. Lig'de Kocaelispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün gollerini 33. dakikada Şahverdi Çetin ve 86. dakikada Murat Uçar kaydetti. Kocaelispor'un tek golü 39. dakikada Michael Pereira'dan geldi.

Kocaelispor'da 34. dakikada Abdoulaye Cisse kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü puanını 42'ye yükseltti. Beş haftadır kazanamayan Kocaelispor 24 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Kocaelispor, Samsunspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Denizlispor'u ağırlayacak.

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