Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Çorum FK'nın golünü 51'de Kadir Seven kaydetti. Ankaragücüne beraberliği getiren golü ise 89. dakikada Dorin Rotariu attı.



Öte yandan mücadelenin 40. dakikasında Ankaragücü forması giyen Emre Gültekin, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Çorum FK, bu maçın ardından puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 23 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Çorum, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Stat: Çorum Şehir



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu, Arif Dilmeç



Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 64 Kasongo), Tunahan Ergül (Dk. 86 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat, Kadir Seven (Dk. 75 Mehmet Tayfun Dingil), Geraldo (Dk. 64 Suat Kaya), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 87 Cadic), Ferhat Yazgan



MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin, Diago Aleksis Özçakmak (Dk. 86 Astanakulov), Riad Bajic (Dk. 46 Rotariu), Varga (Dk. 61 Dadashov), İsmail Çokçalış, Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Sapanora), Cephas, Yusuf Emre Gültekin, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 77 Mesut Emre Kesik)



Goller: Dk. 51 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 89 Rotariu (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 13 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 30 Hayrullah Bilazer (MKE Ankaragücü), Dk. 24 Verheydt, Dk. 35 Geraldo, DK. 60 Tunahan Ergül, Dk. 65 Kadir Seven, Dk. 86 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK)



Kırmızı kart: Dk. 40 Yusuf Emre Gültekin (MKE Ankaragücü)