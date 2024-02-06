Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Tahsin Tam getirildi

Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Tahsin Tam getirildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlüğe Tahsin Tam getirildi
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06 Şubat 2024 16:42
 Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tahsin Tam oldu.

Başkent ekibinde dün görevine son verilen Ahmet Cingöz'ün yerine Tahsin Tam getirildi.

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze, kulübümüze 'hoş geldin' diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

Ankara Keçiörengücü, 21 haftanın geride kaldığı Trendyol 1. Lig'de 23 puanla 13. sırada yer alıyor.

 
 
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