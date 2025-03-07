Ankara'da 'Türkiye'de Kadın Sporu' konferansı düzenlendi

Ankara'da Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Women Football Club Derneği tarafından "Türkiye'de Kadın Sporu" başlıklı etkinlik yapıldı.



Fransa Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen organizasyona Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Samsunspor Pazarlama Direktörü ve kadın hakları avukatı Zeycan Yıldırım, eski profesyonel basketbolcu ve gazeteci Şükran Albayrak, Beşiktaş Kadın Futbol Takımları İdari Menajeri Nergiz Bulut, Women Football Club Derneği Başkanı Berivan Çolak, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET 17 Yaş Altı Kız Futbol Takımı oyuncuları, Gençlerbirliği 15 Yaş Altı Kız Futbol Takımı oyuncuları ve davetliler katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasında Dumont, "Kadın-erkek eşitliği konusunda dikkat etmemiz gereken uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Fransa için olduğu kadar Türkiye ve dünyanın geri kalanı için de geçerlidir. Bu nedenle Fransa bu konuda seferber olmaya devam ediyor. Bu yaz Türkiye'nin 8 olimpiyat madalyasının 6'sı, Paralimpik Oyunları'nda ise 28 madalyanın 17'si kadın sporcular tarafından kazanıldı. Bugün Türkiye'den spor dünyasında önemli kadın konuşmacılar var. Kendilerine şimdiden aramızda bulundukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından düzenlenen konferansta Yıldırım, Albayrak, Bulut ve Çolak; kadın sporcuların karşılaştığı zorluklar, kadın-erkek eşitliği ve sporda cinsiyet ayrımcılığı, kadın sporunun Türkiye ve dünyadaki gelişimi, kadın sporunda sponsorluk ve finansal desteklerin eksikliği gibi konuları ele aldı.



Daha sonra büyükelçilikte bulunan sahada 5 kişilik 6 takımın yer aldığı mini kadın futbol turnuvası düzenlendi.



