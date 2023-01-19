Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 15:56 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 15:56

Angel Di Maria Galatasaray'a gelecek mi?

Süper Lig'de lider Galatasaray'da gözler Angel Di Maria transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar,, dünyaca ünlü bir yıldızın radarına aldı. Hücum hattına destek yapmayı amaçlayan Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Arjantinli Angel Di Maria ile görüşmelere başladığını duyurdu. Peki, Angel Di Maria Galatasaray'a gelecek mi? İşte detaylar...

Angel Di Maria Galatasaray'a gelecek mi?
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Galatasaray Angel Di Maria için kolları sıvadı. Arjantinli yıldız şimdi Juventus forması giyiyor. Di Maria'nın sözleşmesi ise sezon sonu bitecek. Sarı-kırmızılı ekip 34 yaşındaki Di Maria için Arjantin Sportif Direktörü Luciano Nakis konuştuğunu duyurdu. Peki,  Angel Di Maria Galatasaray'a gelecek mi? işte Galatasaray transferinde son dakika gelişmeler...

ANGEL Dİ MARİA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Vergi kaçırma iddiaları sonrası Başkan Agnelli ve yönetimin istifa ettiği Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı yeni kontratında maaş indirimine gitmesini talep etti. Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için ise  Galatasaray'ın hemen devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray, Juventus'un gözden çıkardığı ismi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Haziran ayında ise 2 yıllık kontrat imzalamayı planlıyor.
Di Maria transferi için Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis'ten bir açıklama geldi.
Radyospor'da Özgür Sancar'a konuk olan Nakis, Di Maria'nın ilerleyen zamanlarda sarı kırmızılı formayı giyebileceğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFERDE VİTES ARTTIRDI

Transfer sezonunun başlaması ile birlikte girişimlerini hızlandıran Galatasaray yönetimi kısa sürede bütün transferlerini bitirmeyi planlıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un listesi hedefinde çalışan Erden Timur ve ekibi hedefteki yıldız isimlerle görüşmelerine başladı.

Ara transfer dönemine büyük önem veren Galatasaray'da eksik bölgeler tespit edildi. Şampiyonluğa koşan Galatasaraylı kurmaylar transfer girişimlerinde de hızını yükseltti. Yerli ve yabancı olmak üzere birçok yıldız isimle temaslar devam ediyor.
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