Andreas Schjelderup'dan Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland'da Andreas Schjelderup, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Andreas Schjelderup'dan Fenerbahçe itirafı!
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01 Aralık 2023 16:48
Fenerbahçe'yi 6-1 mağlup eden Nordsjaelland'da Andreas Schjelderup, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Schjelderup yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini yaparak dünyaya ne kadar iyi olduğumu göstermek istedim. Bu maç takım adına gerçekten çok mutluyum, ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik." dedi.

Genç oyuncu, "Aslında son zamanlarda göstermeye çalıştığım tüm güzel şeylerin Fenerbahçe maçında ortaya çıktığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Benfica, Danimarka ekibinden 9 milyon €'ya transfer ettiği genç oyuncuyu Haziran 2024 yılına kadar tekrar Nordsjaelland'a kiraladı.

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