Andrea Pirlo: 'Yemememiz gerken goller yedik'

VavaCars Fatih Karagümük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında 3-3 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında savunma hatalarına dikkati çekti.



İtalyan teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Defans hataları nedeniyle goller yediklerini aktaran Pirlo, "Maçla ilgili analiz edecek çok durum yok. Maça istediğimiz gibi başladık. İki de pozisyon bulduk. Ancak sonrasında ilk duran topta yine konsantrasyon ve dikkat hatası nedeniyle gol yedik. Sonra tekrar aynı tipte gol yedik. Devamında 2-2'yi bulduk. Oyunu elimize alacağımız dönemde yine yemememiz gereken bir gol yedik. Bu tip goller yerseniz, sonuç böyle oluyor." diye konuştu.





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