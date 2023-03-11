Andrea Pirlo: "Bu maçtan 1 puan iyidir"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Andrea Pirlo: 'Bu maçtan 1 puan iyidir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2023 23:35
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 2-2 berabere kaldıkları Giresunspor maçının ardından hedefledikleri sonuca ulaşamasalar da alınan 1 puanın kötü olmadığını dile getirdi.

Pirlo, 2-0'dan geri dönmeyi başardıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İlk golü penaltıdan, ikinci golü ise hızlı bir hücumdan yedik. Daha sonra reaksiyon vermeye başladık. Bu reaksiyonun sonunda 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda maça geri döndük. Aslında 3 puanı getirecek pozisyonlara da girdik. Her maçı kazanmak, her maçı en üst seviyede oynamak hedefimiz. Genel anlamda 1 puandan memnun değilim ama maçın gidişatına baktığımızda ise 1 puan iyidir." 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery