Andre-Pierre Gignac: 'Valbuena'ya transfer teklifi yaptım'

Meksika Ligi'nin köklü kulübü Tigres ile olan sözleşmesini kısa bir süre önce 2024 yılına kadar uzatan Fransız yıldızıtransfer itirafında bulundu.35 yaşındaki Andre-Pierre Gignac, 36 yaşındaki'yı Tigres'e çağırdığını açıkladı.Andre-Pierre Gignac "Y" dedi.Öte yandan tecrübeli golcü "Fransa Milli Takımı'nı bıraktığımı açıklamadım. Hala oynama hayalim var. Ülkemi temsil etme görevine 'Evet' ya da 'Hayır' diye bir cevap veremem. Bu bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.