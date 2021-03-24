Andre-Pierre Gignac: 'Valbuena'ya transfer teklifi yaptım'

Meksika Ligi'nin köklü kulübü Tigres ile olan sözleşmesini kısa bir süre önce 2024 yılına kadar uzatan Fransız yıldızı Andre-Pierre Gignac transfer itirafında bulundu.
35 yaşındaki Andre-Pierre Gignac, 36 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı Tigres'e çağırdığını açıkladı.
Andre-Pierre Gignac "Yakın arkadaşım olan Mathieu Valbuena'ya birkaç kez 'Benimle birlikte Tigres'te oynamak istemez misin?' diye sordum. Ancak bu hayalim bir türlü gerçekleşmedi." dedi.
Öte yandan tecrübeli golcü "Fransa Milli Takımı'nı bıraktığımı açıklamadım. Hala oynama hayalim var. Ülkemi temsil etme görevine 'Evet' ya da 'Hayır' diye bir cevap veremem. Bu bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.
35 yaşındaki Andre-Pierre Gignac, 36 yaşındaki Mathieu Valbuena'yı Tigres'e çağırdığını açıkladı.
Andre-Pierre Gignac "Yakın arkadaşım olan Mathieu Valbuena'ya birkaç kez 'Benimle birlikte Tigres'te oynamak istemez misin?' diye sordum. Ancak bu hayalim bir türlü gerçekleşmedi." dedi.
Öte yandan tecrübeli golcü "Fransa Milli Takımı'nı bıraktığımı açıklamadım. Hala oynama hayalim var. Ülkemi temsil etme görevine 'Evet' ya da 'Hayır' diye bir cevap veremem. Bu bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.