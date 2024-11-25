Anderson Talisca'dan Fenerbahçe hamlesi

Anderson Talisca, Instagram hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Rodrigo Becao ve Fred'i takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Anderson Talisca'dan Fenerbahçe hamlesi
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25 Kasım 2024 08:45
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için gün sayıyor. Oyuncuyu ikna eden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'la pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.



FENERBAHÇE'YE İKNA OLDU

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında büyük aşama kaydettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertli ekibe transfer olmaya ikna olmuştu.

Yıldız oyuncu bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 17 maçta 8 gol attı.



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