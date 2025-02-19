Anderlecht'te Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık krizi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin perşembe günü karşılaşacağı Anderlecht, sakatlıklar nedeniyle zor durumda.
Belçika basınında yer alan haberlere göre; Mario Stroeykens, Yari Verschaeren ve Elyess Dao'nun tedavileri sürüyor.
3 futbolcu idmanlara başlasa da Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
Fenerbahçe'nin perşembe günü karşılaşacağı Anderlecht, sakatlıklar nedeniyle zor durumda.
Belçika basınında yer alan haberlere göre; Mario Stroeykens, Yari Verschaeren ve Elyess Dao'nun tedavileri sürüyor.
3 futbolcu idmanlara başlasa da Fenerbahçe maçında oynayamayacak.