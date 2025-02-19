Anderlecht'te Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık krizi

Fenerbahçe'nin perşembe günü karşılaşacağı Anderlecht, sakatlıklarla boğuşuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Anderlecht'te Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık krizi
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19 Şubat 2025 09:17
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. 

Fenerbahçe'nin perşembe günü karşılaşacağı Anderlecht, sakatlıklar nedeniyle zor durumda.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Mario Stroeykens, Yari Verschaeren ve Elyess Dao'nun tedavileri sürüyor.

3 futbolcu idmanlara başlasa da Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
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