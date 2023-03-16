Ancelotti'den İstanbul finali sözleri

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool'u eleyerek çeyrek final bileti aldıkları maçla ilgili konuştu.



Ancelotti maç değerlendirmesinde, "Maçı kontrolümüz altında tutmayı başardık. Topla iyi oynadık ve savunmayı da çok başarılı yaptık. Modric ve Kroos'un deneyimi oyunu iyi yönetmemizi sağlıyor. Onlar, geçmiş başarılarıyla değil formayı hakettikleri ve baskı altında verdikleri kararlarla vazgeçilmez oyuncular olduklarını kanıtlıyorlar" sözlerini kullandı.



İtalyan teknik adam maç değerlendirmesinde Vinicius Jr'ı da yere göğe sığdıramayarak, "Vinicius Jr. bana göre dünyanın en iyi futbolcusu" açıklamasını yaptı.



Çeyrek finalde efsane olduğu Milan'la karşılaşma ihtimalleri üzerine de konuşan Ancelotti, "Milan'la karşılaşmak heyecanlı olur ama Milan'la İstanbul'da karşılaşmak taraftarı daha da mutlu eder." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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