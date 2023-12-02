Real Madrid'in büyük beklentiler içinde olduğu Arda Güler son yaşadığı sakatlığı atlatmak için fiziksel gelişimini sürdürüyor. Yeniden bireysel saha çalışmalarına başlayan genç yıldızın geri dönüşü için acele edilmiyor.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bir kez daha Arda Güler'in yeteneklerine vurgu yaparken son günlerde İspanyol basınında yer alan transfer iddialarına da üstü kapalı cevap verdi.



ANCELOTTI: "ARDA'NIN GELECEĞİ BURADA!"



İspanyol basını, yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel gelişimini tamamlamak üzere Arda Güler'in başka bir La Liga ekibine kiralanabileceğini öne sürdü. Sezon başında Real Madrid'e transferi esnasında herhangi bir takıma kiralanmak istemediğini ve bu yönde Florentino Perez ile Carlo Ancelotti'den garanti aldığını ifade eden Arda Güler için kulüp yönetiminin karar aşamasında olduğu iddia edilmişti.



Carlo Ancelotti ise üstü kapalı olarak Arda Güler'in herhangi bir takıma kiralanmayacağını belirtti. Ancelotti, "Sakin ve huzurlu. Hepsi bu kadar. Sakatlık sonrası bir oyuncunun etkilenmesi gayet normal. Burada yeni ve takıma katkıda bulunmak istiyor. Sakatlanan oyuncu için o ana dayanmak her zaman zordur... Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var" ifadelerini kullandı.



TAKIMA DÖNMEDEN UZUN BİR İYİLEŞME SÜRECİ!



İspanya'dan Mundiario'da yer alan habere göre Arda Güler için sağlık heyeti ve Ancelotti bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda doktorların Arda Güler'in geri dönüşü için İtalyan teknik adama net bir tarih vermedikleri belirtildi. Ayrıca Arda Güler'in takımla antrenmanlara başlamadan önce uzun bir iyileşme sürecine ihtiyacı olduğu vurgulandı.



Haberde Arda Güler'in son sakatlığının gizemini korduğu fakat tahmin edilenlere göre sağ uyluk kasından sakatlandığı ifade edildi.



YENİ 'TÜRK MESSI' İÇİN KUMAR OYNADILAR!



Haberde yaz aylarında Real Madrid ve Barcelona'nın Arda Güler transferi için karşı karşıya geldiği hatırlatılırken "18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Real Madrid'e maliyeti Fenerbahçe'ye ödenen yaklaşık 20 milyon avroydu. Asensio, Hazard, Mariano Diaz ve Karin Benzema'nın ayrılmasından sonra takımın yeni bir kana ihtiyacı vardı, bu yüzden sözde "Türk Messi" üzerine büyük bir bahis oynadılar. Şimdilik sonuç olumlu değil ama iyi haber şu ki Güler fiziksel bir sorun yaşamadan antrenmanlara başladı ve henüz ilk maçına çıkacağı tarih belli olmasa da taraftarlar onun sahadaki varlığını merakla bekliyor." ifadelerine yer verildi.





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