Ancelotti: ''Başka bahane bulacağım''

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, orta saha oyuncusu olan Aurelien Tchouameni'nin stoperde oynamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti: ''Başka bahane bulacağım''
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14 Şubat 2024 18:05
Son güncelleme 14 Şubat 2024 18:07
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadıkları maçta orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni'yi stoper bölgesinde görevlendirmişti.

Tecrübeli teknik adam bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, Fransız ismin savunmada görev almasıyla ilgili olarak, "Tchouameni pozisyonunu muhteşem bir şekilde koruyor. Sanki hayatı boyunca orada oynuyormuş gibi görünüyor. Ona acil bir durum olduğu için orada oynadığını söyledim. Onu artık orada oynatmak için başka bir bahane bulmalıyım." dedi.

TCHOUAMENI NE DEMİŞTİ?

Fransız orta saha Tchouameni, Leipzig maçı sonrasında ''Savunmada oynamaya devam edecek misiniz?'' şeklinde gelen soruya, ''Hayır, lütfen dikkatli sorular sorun. Bence teknik direktörümüz de bizi izliyor. Ona yeni bir fikir vermeyin." cevabını verdi. 

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